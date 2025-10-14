Р усия атакува хуманитарен конвой на ООН.
Руските сили са нанесли удара върху конвоя с хуманитарни помощи в частично окупираната южна област Херсон в Украйна. Това съобщи Киев и уточни, че няма жертви при атаката, предаде АФП.
Ръководителят на военната администрация на региона заяви, че руската атака с дронове и артилерия е станала близо до град Билозерка, който се намира на фронтовата линия, информира NOVA.
A convoy of UN humanitarian aid trucks in Kherson was just intentionally bombed by russia. They murder farmers and bomb food trucks so people starve. This is a definition of genocide. pic.twitter.com/2eqf6IajxQ— Caolan (@CaolanReports) October 14, 2025
„Окупаторите умишлено атакуваха камионите на ООН OCHA с дронове и артилерия“, написа местният служител Олександър Прокудин в социалните мрежи.
Той каза, че в конвоя са били четири превозни средства и че „едно от тях е изгоряло, друго е сериозно повредено“, а другите две са невредими.
Украинският външен министър Андрий Сибига нарече удара „поредно брутално нарушение на международното право, което доказва пълното незачитане от страна на Русия на живота на цивилните и международните си задължения“.
ООН също осъди „напълно неприемливата“ руска атака срещу конвоя с хуманитарна помощ.
Прокудин публикува снимка, на която се вижда бял камион с емблемата на Световната програма по прехрана, обгърнат от пламъци и дим.
Russia struck a UN @OCHA_Ukraine humanitarian convoy in the Kherson region. Two @WFPUkraine trucks, within the convoy, delivering food and vital aid, were damaged by a deliberate drone attack. Luckily all staff are alive.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) October 14, 2025
Trucks carrying food for people in need, clearly marked… pic.twitter.com/x3X9Hapza0
Украинските власти и хуманитарни организации заявиха, че през почти четиригодишната руска инвазия техният персонал и съоръжения са били подложени на бомбардировки от силите на Москва.
В понеделник вечерта руските сили атакуваха с управляеми бомби втория по големина град в Украйна - Харков. Прекъснато е електрозахранването на 30 хиляди потребители, съобщава се и за няколко пострадали. При нападението са нанесени щети на болница и на повече от 10 автомобила.
The UN can't even name the one responsible for bombarding its humanitarian convoy.— Akash Maniam (@ManiamAkash) October 14, 2025
Hint - they occupy a russia-shaped seat on your security council. pic.twitter.com/DNqHfEb8xt