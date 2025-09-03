П апа Лъв XIV изглежда продължава по-гостоприемната позиция на своя предшественик към ЛГБТ общността, според йезуитски свещеник и поддръжник на по-приобщаваща Католическа църква, който се срещна с папата тази седмица.

„Чух същото послание от папа Лъв, което чух и от папа Франциск, а именно желанието да приветства всички хора, включително ЛГБТ+ хората“, каза отец Джеймс Мартин пред Асошиейтед прес след срещата. „Беше прекрасно. Беше много утешително, много окуражаващо и, честно казано, много забавно“, добави Мартин.

Йезуитският свещеник, който е водещ на подкаста „Духовният живот“ и е основател на Outreach, католическо служение за ЛГБТ общността, се е срещал с покойния папа Франциск няколко пъти. Католическата църква учи, че хомосексуалността не е по своята същност греховна, но всеки сексуален акт извън брака между мъж и жена е грях. Някои консерватори, които критикуваха предложенията на папа Франциск, реагираха негативно на срещата на папа Лъв с Мартин, докато други я похвалиха като добре дошло развитие, съобщи Асошиейтед прес.

Мартин говори високо за срещата си с папа Лъв: „Скъпи приятели: Бях дълбоко благодарен за аудиенцията си в Апостолическия дворец със Светия отец. Посланието, което получих, беше, че папа Лъв ще продължи със същата откритост, която Франциск показа към ЛГБТ католиците. Открих, че Лъв е радостен, спокоен и ведър. Радост е да си с него!“, написа в X Мартин.