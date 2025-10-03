Б ившият президент на Република Сръбска (РС) Милорад Додик заяви, че е помолил руския президент Владимир Путин да не оставя РС в ръцете на „второстепенните бюрократи от Брюксел“.

„Помолих президента Путин да не ни оставя на милостта на второстепенните бюрократи от Брюксел, които продължават да ни задушават и не ни позволяват да живеем нормално“, каза Додик.

Двамата се срещнаха по време на посещението на лидера на босненските сърби в Сочи (Русия).

По време на срещата Путин определи ситуацията в РС и Босна и Херцеговина (БиХ) като трудна.

„Много се радвам отново да се срещнем, този път в рамките на Валдайския клуб в Сочи. Наскоро отбелязахте Деня на сръбското единство – 15 септември. Исках да ви поздравя. Знам, че ситуацията във вашата страна е изключително предизвикателна, може дори да се каже сложна“, заяви руският президент.

На 1 август Апелативният съд на Съда на БиХ потвърди присъдата на първа инстанция срещу Додик, с която той беше осъден на една година затвор и 6 години лишаване от правото да заема публични длъжности. Додик беше осъден заради неизпълнение на решенията на върховния представител Кристиян Шмид, припомня БГНЕС.

На 6 август ЦИК на БиХ взе решение да анулира мандата на лидера на босненските сърби.

На 28 август централната избирателна комисия насрочи предсрочни избори за президент на Република Сръбска (РС) за 23 ноември тази година.

Додик е най-близкият съюзник на режима на сръбския президент Александър Вучич. Бившият президент на РС, както и хора от най-близкото му обкръжение, са обект на санкции от страна на САЩ.

На 26 февруари Съдът на Босна и Херцеговина (БиХ) осъди, на първа инстанция, Додик на една година затвор и 6 години лишаване от правото да заема длъжност. Причината е неспазване на заповедите на представителя на международната общност в БиХ Кристиян Шмид.

ЕС и НАТО са честа мишена на критики от страна на Додик, който същевременно пропагандира близки отношения с БРИКС и е чест гост на Владимир Путин в Москва. По случай Деня на Свети Сава, когато Додик се намираше в македонската столица Скопие, той заяви, че „Македония е пример за безпринципността на ЕС“.

През юни 2024 г. Додик, начело на делегация от РС, участва в т.нар. Общосръбски събор, който прие декларация, отстояваща хегемонистичните цели на доктрината „Сръбски свят“, чийто главен идеолог е санкционираният от САЩ сръбски вицепремиер Александър Вулин.

Бившият президент на РС също така е известен с отричането си на геноцида в Сребреница, който беше признат от Общото събрание на ООН за военно престъпление. През лятото на 1995 г. силите на босненските сърби, командвани от ген. Радко Младич и Радован Караджич избиват над 9000 цивилни босненци.