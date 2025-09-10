П рез нощта на 9–10 септември 2025 г. въздушното пространство на Полша беше нарушено от множество руски дронове по време на мащабна атака срещу Украйна. Министър-председателят Доналд Туск потвърди, че 19 дрона са влезли в полска територия, като поне три са свалени, а четвърти вероятно е бил прихванат. Някои дронове удариха цивилни сгради, включително жилищна сграда в град Вирики. Инцидентът е станал чрез въздушното пространство на Беларус, което наложи активиране на спешни протоколи, обявяване на въздушна тревога и временно спиране на полети в няколко летища.

В отговор на сериозността на ситуацията Полша обяви, че ще активира член 4 от НАТО, като поиска официални консултации за заплахите за националната сигурност. Европейски лидери, сред които президентът на Франция Еманюел Макрон, председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и лидери от Чехия, Литва и Естония, осъдиха нарушението и изразиха солидарност с Полша, предаде БГНЕС.

ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ: Руски дронове нахлуха в Полша, принудиха Варшава да вдигне изтребители!

Президентът на Украйна Володимир Зеленски и други официални лица заявиха, че нарушението е умишлено и е част от усилията на Русия да ескалира напрежението в региона и да тества реакцията на НАТО. НАТО потвърди, че е проследило няколко дрона, но не е било необходимо да ги ангажира, като самолети от няколко страни членки са следили ситуацията активно. Ръководството на Полша поиска засилена подкрепа от съюзниците, а ЕС разглежда възможността за санкции, модернизация на отбраната и използване на замразени руски активи за подкрепа на Украйна.