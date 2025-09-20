В интернет се разпространяват слухове, че принц Хари сериозно обмисля да се завърне във Великобритания със семейството си. Според западните медии основният мотив са децата му: 40-годишният херцог на Съсекс твърди, че иска 6-годишният Арчи и 4-годишната Лилибет да получат британско образование и да растат близо до семейството си, като наследници на брат му принц Уилям.

Слуховете бяха подхранени от разкритията на певицата Джос Стоун, която наскоро се срещнала с Хари на церемонията по връчването на наградите WellChild в Лондон. Според нея херцогът упорито я разпитвал за преместването от САЩ. „Той говореше за това колко прекрасни са училищата тук и колко е важно децата да се чувстват част от общност. Може би и Хари ще се върне. Това би било чудесно“, каза Стоун пред списание Hello!.

Източник на Daily Mail изрази подобна теория: „Хари иска децата му да получат възможно най-доброто образование“. Самият той е поддържал приятелства със съучениците си и мечтае за същото за сина и дъщеря си“.

Плановете на Хари обаче биха могли да предизвикат противоречия в семейството. Говори се, че съпругата му Меган Маркъл нарича идеята за британско образование „варварска“. Източник, близък до херцога, твърди обаче, че той вече е обсъдил намеренията си с баща си по време на последната им среща и Чарлз III е приветствал перспективата и е подкрепил сина си.

Хари и Меган се отказаха от кралските си задължения и заминаха за САЩ. Оттогава отношенията с роднините им забележимо са се охладили. Херцогът изостри разрива с мемоари, в които обвини семейството в расизъм и призна, че винаги се е чувствал като „резервна част“. По-късно двойката пусна документален сериал в Netflix, добавяйки още по-неласкателни подробности.

Въпреки конфликтите, Хари напоследък все по-често говори за помирение с баща си, а Чарлз III дори включи него и Меган в списъка с гости за собственото си погребение.

