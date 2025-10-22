Бенито Мусолини заедно със своя съюзник Адолф Хитлер през 1937 г.

В илата на италианския фашистки диктатор Бенито Мусолини в Ричоне се продава, предадоха АНСА и "Ресто дел Карлино".

В къщата Мусолини е прекарвал летните си ваканции. Тя се намира в италианската област Емилия Романя, на Адриатическата ривиера.

Subastarán la residencia veraniega de Mussolini. La Villa Mussolini, sobre la costa del Mar Adriático. #ANSA https://t.co/mGeSkaf3d4 — Agencia ANSA (@AgenciaANSA) October 22, 2025

Дясната партия на италианския премиер Джорджа Мелони „Италиански братя“ заяви, че купувачът на вилата не трябва да променя името й и тя да остане известна като „Вила Мусолини“.

Сега недвижимият имот е собственост от Фондацията на Спестовната каса на Римини. Община Ричоне има намерение да кандидатства за закупуване на имота, в който от години е имала навик да организира културни и други събития.

*Източник: БТА