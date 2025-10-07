К олоритно видео на мечка върху колело се завъртя в социалната мрежа TikTok.

Кадрите са запечатали необичайната сценка, разиграла се по руските пътища. На клипчето се вижда как косматото животно върти неуморно педалите редом с автомобилите, следвано по петите от полицейска кола.

Не е ясно обаче кога се е разиграла куриозната случка.

Под клипчето мненията на потребителите са полярни. Едните твърдят, че кадрите са реални, а други смятат, че става въпрос за видео, генерирано с помощта на изкуствен интелект. AI-ят толкова бързо набира скорост, че ни принуждава да се лутаме и питаме кое е истинско и кое не. Новото нормално!

Не липсваха и шегаджии в коментарите, които през смях отбелязват, че щом става въпрос за случка с мечка, разиграла се на територия на Русия, без съмнение става въпрос за реални кадри.