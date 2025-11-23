З латен джобен часовник от „Титаник“ беше продаден на търг за 2,33 милиона долара.

Той някога е принадлежал на семейна двойка, която се е удавила при потъването на кораба. Според Daily Mail, този скъп предмет някога е принадлежал на семейна двойка, потънала с кораба.

Според вестника, този гравиран аксесоар е принадлежал на Исидор Щраус, пътник от първа класа. Пътуването му на кораба със съпругата му е послужило за основа на известния филм на режисьора Джеймс Камерън „Титаник“. Именно тази двойка е вдъхновила централната любовна история на филма, която изобразява трогателно емоционално пътешествие.

Титаник Златен часовник Рекордна сума любовна история