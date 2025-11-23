З латен джобен часовник от „Титаник“ беше продаден на търг за 2,33 милиона долара.
Той някога е принадлежал на семейна двойка, която се е удавила при потъването на кораба. Според Daily Mail, този скъп предмет някога е принадлежал на семейна двойка, потънала с кораба.
A gold pocket watch once owned by Titanic passenger Isidor Straus just sold for £1.78m.— World News (@World_Newsn) November 23, 2025
The watch was recovered from his body and kept in the family for generations before auction.
The auction was held in Devizes, Wiltshire, UK.
The couple were portrayed in James Cameron's… pic.twitter.com/421q9Naqbv
Според вестника, този гравиран аксесоар е принадлежал на Исидор Щраус, пътник от първа класа. Пътуването му на кораба със съпругата му е послужило за основа на известния филм на режисьора Джеймс Камерън „Титаник“. Именно тази двойка е вдъхновила централната любовна история на филма, която изобразява трогателно емоционално пътешествие.