С еверна Корея — малка, изолирана, но опасно умела в дигиталния свят. Нов международен доклад, цитиран от Асошиейтед прес, разкрива шокиращи подробности: севернокорейски хакери са откраднали милиарди долари от криптоборси и дори са си пробили път до американски и европейски компании, представяйки се за „обикновени“ IT специалисти, работещи дистанционно.

Според 138-страничния документ, изготвен от Многостранната група за наблюдение на санкциите (включваща САЩ, Великобритания, Япония, Германия и още няколко държави), Пхенян използва тези престъпни схеми, за да финансира ядрените си амбиции и военната си индустрия.

„Северна Корея е развила огромен капацитет за кибератаки и вече се конкурира с Китай и Русия“, предупреждават авторите.

Хакери под прикритие

Докладът разкрива как севернокорейски програмисти използват фалшиви самоличности, за да се наемат на работа от американски фирми. Получените заплати — понякога от няколко компании едновременно — били директно превеждани към правителството на Пхенян.

Криптоудар за 1,5 милиарда!

През тази година хакери, свързани със севернокорейските служби, извършиха една от най-големите криптокражби в историята — източиха етериум за 1,5 милиарда долара от компанията Bybit. По-късно ФБР потвърди, че зад атаката стои севернокорейска кибергрупа.

Опасност за света

С помощта на съюзници в Русия и Китай, севернокорейските хакери не просто крадат — те унищожават компютърно оборудване, блокират системи и излагат човешки животи на риск, се казва още в доклада.

Мисията им: да финансират програмите за оръжия за масово унищожение и балистични ракети, заобикаляйки всички международни санкции.

Засега Пхенян мълчи — Постоянното представителство на Северна Корея към ООН не е дало коментар.

Но един факт е ясен: в новата епоха на дигитални битки клавиатурата се превърна в най-смъртоносното оръжие на Ким Чен Ун.