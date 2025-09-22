С ъединените щати са изправени пред неочакван проблем, след като ново проучване посочи, че студентите социализма пред капитализма, като мнозина хвалят страни като Куба пред САЩ.

Анкетираните младежи бяха попитани дали са съгласни с твърдението: „Въпреки че социалистически страни като Куба и Съветския съюз не са били перфектни, те предлагат по-добър икономически модел от капиталистически страни като Съединените щати“.

Близо половината от анкетираните студенти в четири колежа – или 46% – подкрепиха твърдението, според проучване, проведено за Института „Уилям Ф. Бъкли“ към Йейлския университет, пише New York Post.

Тридесет и девет процента от студентите не са съгласни, вярвайки, че капитализмът е по-добра икономическа система от контролирания от правителството социализъм, докато останалите 15% са заявили, че не са сигурни.

Но докато мнозинството хвалеше социализма, не всички в лявата група казаха, че биха искали да живеят под такъв режим. „Ако трябва да избирате, в коя икономическа система бихте предпочели да живеете?“, попита анкета, проведена от социолога на Inquire Роб Шмит за Института Бъкли.

Само около 40% предпочитат да живеят при капитализъм, докато 36% казват комунизъм, като значителни 24% не са сигурни.

Що се отнася до студентите, които се смятат за „либерални“, близо шест от 10 – или 58% – са съгласни, че социализмът е по-добър икономически модел от капитализма, докато 63% от консерваторите не са съгласни и са избрали свободния пазар.

Констатациите отразяват спад в подкрепата за капитализма и ръст на комунизма сред общото възрастно население на САЩ, особено сред демократите.

Междувременно близо 40% от студентите заявиха, че физическото насилие може да бъде оправдано, за да се предотврати реч на омразата – „тревожна реалност“ на фона на убийството на консервативната икона Чарли Кърк, съобщиха изследователите, провели анкетата.

90% от студентите подкрепят някаква форма на депортиране на хора, влезли в страната незаконно, включително 70% взети заедно, които подкрепят депортирането на тези, които са извършили насилствени или други престъпления.

По-голямата част от студентите – 61% – са против транссексуалните спортисти да се състезават срещу биологични жени в спорта, защото това поставя останалите спортисти в неравностойно положение.

Студентите са разделени по въпроса дали Палестина или Израел е по-добър съюзник за САЩ – 33% казват Палестина, 29% казват Израел, а 38% не са сигурни. По-либералните студенти казват, че Палестина е по-добър съюзник, докато по-консервативните казват, че Израел е по-добър приятел.