Л етище във Флорида може скоро да бъде преименувано в чест на президента на САЩ Доналд Тръмп. Според Daily Mail , законопроект в този смисъл е внесен в щатския законодателен орган от представителката на Палм Бийч Гардънс Мег Уайнбъргър.

Летище Палм Бийч се намира само на няколко километра от резиденцията на Тръмп и се смята за един от ключовите транспортни центрове в региона. Именно тук най-често каца самолетът на американския президент, откакто той стана постоянен жител на Флорида през 2019 г., премествайки се от Ню Йорк след спечелването на изборите през 2016 г.

В статията се отбелязва, че Уайнбъргър преди това е предложил преименуването на шесткилометров участък от Южния булевард, водещ до имението на Тръмп „Мар-а-Лаго“, в чест на американския президент.