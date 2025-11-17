Д вама белгийски потребители на TikTok успяха да заобиколят системата за сигурност на Лувъра. Те незаконно поставиха собствения си портрет в стаята, където се намира известната Мона Лиза, съобщава BFMTV.
Шегаджийките, на име Нийл и Сен, са известни с провокативните си шеги в социалните мрежи. Пристигайки в музея като редовни посетители, те пронесоха контрабандно своя „експонат“ през охраната. Използваха специално изработена рамка от Лего, която можеше лесно да се сглобява и разглобява.
Security at the Louvre Museum in Paris faced another challenge. Two young Belgians successfully hung a self-portrait in the Mona Lisa gallery just before closing time on the 15th. They had intended to place the artwork they brought into the Louvre next to the Mona Lisa painting,… pic.twitter.com/IKvTZxzubV— Ielena (@Ielena199421) November 16, 2025
В залата, където висят творбите на Леонардо да Винчи, шегаджийките осъществили плана си. Те окачили своя картина сред платна на венециански майстори от 16-и век. След това спокойно напуснали музея, като си направили няколко снимки за спомен. На следващия ден се появила информация, че снимката им все още радва посетителите на Лувъра.
Deux TikTokeurs belges déjouent la sécurité du Louvre et accrochent leur portrait près de La Jocondehttps://t.co/oQ9RAzVqj2 pic.twitter.com/o18HulehDJ— BFMTV (@BFMTV) November 17, 2025
Припомняме, че на 19 октомври от Лувъра бяха откраднати бижута на стойност 88 милиона евро . Крадците успяха да откраднат артефактите само за седем минути. Заподозрените крадци бяха задържани, но местонахождението на откраднатите ценности остава неизвестно месец по-късно.