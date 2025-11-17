Д вама белгийски потребители на TikTok успяха да заобиколят системата за сигурност на Лувъра. Те незаконно поставиха собствения си портрет в стаята, където се намира известната Мона Лиза, съобщава BFMTV.

Шегаджийките, на име Нийл и Сен, са известни с провокативните си шеги в социалните мрежи. Пристигайки в музея като редовни посетители, те пронесоха контрабандно своя „експонат“ през охраната. Използваха специално изработена рамка от Лего, която можеше лесно да се сглобява и разглобява.

В залата, където висят творбите на Леонардо да Винчи, шегаджийките осъществили плана си. Те окачили своя картина сред платна на венециански майстори от 16-и век. След това спокойно напуснали музея, като си направили няколко снимки за спомен. На следващия ден се появила информация, че снимката им все още радва посетителите на Лувъра.

Припомняме, че на 19 октомври от Лувъра бяха откраднати бижута на стойност 88 милиона евро . Крадците успяха да откраднат артефактите само за седем минути. Заподозрените крадци бяха задържани, но местонахождението на откраднатите ценности остава неизвестно месец по-късно.

