Ш окираща сцена разтърси Мексико! Първата жена президент на страната Клаудия Шайнбаум беше опипана и унижавана публично по време на среща с граждани в центъра на Мексико Сити.

На видеото, което взриви социалните мрежи, се вижда как видимо пиян мъж се лепва до президента, опитва се да я целуне по врата, а след това поставя ръцете си върху гърдите ѝ.

Шайнбаум запазва самообладание и дори казва: „Хайде да си направим снимка, спокойно“, докато охраната ѝ стои в шокова пауза.

Едва след секунди един от охранителите решава да се намеси.

Според местни медии мъжът е бил арестуван.

Женските организации в Мексико осъдиха инцидента с твърдо послание:

„Няма жена в тази страна, която да е защитена от сексуален тормоз“.

Случаят хвърли мрака върху историческата победа на Шайнбаум и отново напомни за тежката реалност: Мексико продължава да живее в сянката на насилието срещу жени.