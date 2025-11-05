Ш окираща сцена разтърси Мексико! Първата жена президент на страната Клаудия Шайнбаум беше опипана и унижавана публично по време на среща с граждани в центъра на Мексико Сити.
На видеото, което взриви социалните мрежи, се вижда как видимо пиян мъж се лепва до президента, опитва се да я целуне по врата, а след това поставя ръцете си върху гърдите ѝ.
Шайнбаум запазва самообладание и дори казва: „Хайде да си направим снимка, спокойно“, докато охраната ѝ стои в шокова пауза.
Едва след секунди един от охранителите решава да се намеси.
Според местни медии мъжът е бил арестуван.
Женските организации в Мексико осъдиха инцидента с твърдо послание:
„Няма жена в тази страна, която да е защитена от сексуален тормоз“.
Случаят хвърли мрака върху историческата победа на Шайнбаум и отново напомни за тежката реалност: Мексико продължава да живее в сянката на насилието срещу жени.