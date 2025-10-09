Д ецата ще могат да избират своя пол на всяка възраст, гласи спорно ново предложение на ЕС.

Терапията, за да се провери дали децата са сигурни, че искат да променят пола си и възрастовите ограничения за признаване на пола, може да бъде отхвърлена, според новите планове.

Предложенията, които са изложени в новата стратегия на Европейската комисия за равенство 2026-2030 г., бяха осъдени за "заглушаване на жените", пише Daily Mail.

Страните-членки на ЕС, които оспорват идеологията, може да бъдат наказани, като "дискриминиращи” не отговарят на "ценностите", виждайки блокирано финансиране.

Документът, публикуван в сряда, декларира, че ще "подкрепи разработването на правни процедури за признаване на пола въз основа на самоопределение, които са свободни от възрастови ограничения".

В него се посочва: "Изискванията за правно признаване на пола се различават значително в отделните държави-членки. Въпреки че редица държави-членки са възприели модели за самоопределение, други налагат медицински процедури, за които Европейският съд по правата на човека е установил, че могат да нарушат правата на човека. Комисията ще улесни обмена на най-добри практики между държавите-членки в подкрепа на разработването на правни процедури за признаване на пола, основани на самоопределение, които са свободни от възрастови ограничения".

Новата стратегия е заклеймена като "смразяваща" от борците за равни права между половете.

Мая Форстейтър, главен изпълнителен директор на Sex Matters, каза пред Telegraph: "Тази смразяваща стратегия за целия ЕС настоява за правна самоидентификация на пола за деца на всяка възраст и забрана за говореща терапия за уязвими деца.