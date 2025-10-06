М асивната и внезапна виелица по тибетските склонове на връх Еверест е хванала в капан близо 1000 туристи в отдалечени лагери по време на уикенда на Националния празник на Китай, според съобщения в държавните медии.

КОШМАР: 1000 души са блокирани на Еверест заради виелица!

Ройтерс и Jimu news съобщиха в неделя, че най-малко 350 души досега са достигнали безопасността, а с няколкостотин други, които все още са блокирани в заснежения регион, е осъществен контакт. Бурята удари в петък, като донесе обилни снеговалежи и дъжд в Хималаите, съобщават източници.

Най-лошите условия бяха близо до източната стена на Еверест Кангшунг, в долината Карма в Тибет. Снеговалежът продължи и в събота, блокирайки пътища и пътеки и отрязвайки достъпа до няколко маршрута, популярни по време на осемдневния празник на Китай по случай Националния празник.

Централната китайска телевизия (CCTV) съобщи също, че няколкостотин спасени туристи са били доведени в град Куданг под ръководството на местни спасителни екипи.

Очаква се още стотици да достигнат района поетапно, докато местни и спасители разчистват дълбокия сняг от планинските проходи. „Jimu news“, държавно издание, изчисли, че близо 1000 души, включително туристи, водачи и местен помощен персонал, са били блокирани, когато е ударила виелицата.

В спасителните операции са участвали стотици местни жители и членове на спасителния екип „Синьо небе“ в Тибет, които съобщават за получени сигнали за бедствие за срутени палатки и случаи на хипотермия.