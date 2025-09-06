З вездата от OnlyFans предлага 100 000 долара на всеки, който ѝ намери съпруг.

„Ще 100 хиляди, на човекът, който ми намери мъж и 300 хиляди, ако ми уредите изкуствено осеменяване. Ако ми препоръчате мъж и аз се омъжа за него, ще ви платя 100 хиляди долара“, написа звездата от OnlyFans Аела в своя Substack, предизвиквайки вълнение в интернет.

На 33 години и живееща в района на залива, Аела призна, че не е обикновена жена, която си търси срещи. Нейният списък за идеалния мъж е нетрадиционен. „Бих искала мъж, който е напълно отдаден на полиаморията (~3% от населението), с място за основен партньор и със зловеща сексуалност (~10% от мъжете), който е достатъчно богат, като мен, че да не се налага да го подкрепям финансово, който иска деца и който е напълно отдаден на децата“, продължи тя, пише New York Post.

„100 хиляди долара не са тривиални за мен, що се отнася до нетното богатство. Но ако си представя, че вече съм щастливо омъжена в бъдеще и ме попитате „бихте ли платили 100 хиляди, за да се запознаете със съпруга си?“, предполагам, че бих казала „да“ без колебание“, каза още Аела.

И ако 100 000 долара не са достатъчни, Аела вдига зaлозите. „Или можете да намерите някой, който да ме забремени. Ако сделката се осъществи, ще ви платя 300 000 долара“. Тя дори замразява десетки яйцеклетки, за да подсигури бъдещото си потомство.