В ъпросът за териториите остава най-голямата бомба със закъснител в преговорите за край на войната между Русия и Украйна. Това разкри високопоставен източник, запознат с тайните разговори, малко преди срещата на президента Володимир Зеленски с водещите европейски лидери в Лондон.

През последните дни преговарящите на Киев водят интензивни консултации в Маями със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетя на Доналд Тръмп – Джаред Къшнър. Целта – преработка на американския мирен план, който в първоначалния си вариант до голяма степен отразявал исканията на Владимир Путин.

„Путин не иска сделка без територия“, твърди източникът. Според него Русия настоява Украйна да отстъпи ключови райони в източната част на Донецка област – около една пета от региона, който Москва все още не е овладяла напълно.

В същото време от Съединените щати идва силен натиск за бързо споразумение.

„Американците повтарят: по-бързо, по-бързо, по-бързо“, разкрива източникът, но добавя, че Киев няма да подпише нищо „на тъмно“, без изяснени детайли.

Днес, 8 декември, Зеленски се среща в Лондон с британския премиер Киър Стармър, германския канцлер Фридрих Мерц и френския президент Еманюел Макрон. След това украинският лидер заминава за Брюксел за разговори с лидерите на ЕС и НАТО.

Териториалният въпрос остава „най-трудният“, призна и самият Зеленски, който многократно е заявявал, че отстъпки означават капитулация.

Междувременно Доналд Тръмп, който обеща преди завръщането си в Белия дом да реши войната за „24 часа“, вече призна, че мирът се оказва много по-сложен, отколкото е очаквал.