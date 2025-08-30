П ътнически влак дерайлира в Египет, пътуващ към столицата Кайро от Мерса Матрух. Съобщава се за поне трима загинали, а броят на ранените расте. По последна информация те са 94 души.
Deadly Train Accidents in Egypt Leave 3 Dead, Over 120 Injured..#Egypt witnessed a tragic train accident today, with a passenger train overturning west of Dabaa, injuring at least 29 people, while another derailment on the Matrouh–Moharram Bek line near Cairo left three dead… pic.twitter.com/PeGppVe0RJ— Ayman Mat News (@AymanMatNews) August 30, 2025
Египетските власти изпратиха 30 линейки, за да транспортират пострадалите в болници. Започнато е разследване за причините за катастрофата, предаде АП.
🚨 TRAIN DERAILMENT 🚨— DisasterAlert (@DisasterAlert2) August 30, 2025
Three people died and 103 were injured when a train derailed en route to Cairo from Marsa Matruh, Egypt’s health ministry reported.
Seven carriages came off the tracks on Saturday, with two overturning, officials said. pic.twitter.com/GaEdBsaJta
Според вестник „Al-Ahram”: Катастрофата се е случила около 15:30 ч. между гарите Фука и Галал, когато влак № 1935 дерайлирал и две вагона се преобърнали. Организирана е техническа комисия, която да изясни причините. Движението по линията Мерса Матрух–Мохарам Бек е спряно, докато трае почистването и разследването.
At approximately 09:45 Eastern Time, three people died and 55 were injured as a result of a passenger train derailment in the city of Ed-Dabaa, Marsa Matruh Governorate, Egypt.— Sprinter Express (@SprinterExpres0) August 30, 2025
As a result of the crash, dozens of people were trapped in the carriages. Rescue services rushed to… pic.twitter.com/7qXe2W2jVj
Този инцидент е поредният в Египет, където системата на жп транспорта често страда от стара инфраструктура, технически проблеми и човешки грешки.
В отговор на катастрофата, транспортният министър и вицепремиер Камел ал-Уазир посетиха мястото, наредиха разследване и заповядаха налагане на строги наказания при доказана небрежност.