П ътнически влак дерайлира в Египет, пътуващ към столицата Кайро от Мерса Матрух. Съобщава се за поне трима загинали, а броят на ранените расте. По последна информация те са 94 души.

Египетските власти изпратиха 30 линейки, за да транспортират пострадалите в болници. Започнато е разследване за причините за катастрофата, предаде АП.

Според вестник „Al-Ahram”: Катастрофата се е случила около 15:30 ч. между гарите Фука и Галал, когато влак № 1935 дерайлирал и две вагона се преобърнали. Организирана е техническа комисия, която да изясни причините. Движението по линията Мерса Матрух–Мохарам Бек е спряно, докато трае почистването и разследването.

Този инцидент е поредният в Египет, където системата на жп транспорта често страда от стара инфраструктура, технически проблеми и човешки грешки.

В отговор на катастрофата, транспортният министър и вицепремиер Камел ал-Уазир посетиха мястото, наредиха разследване и заповядаха налагане на строги наказания при доказана небрежност.

