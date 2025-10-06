З еметресение от почти 5 по Рихтер разлюля Балканите.

В Адриатическо море, на около тридесет километра от италианския бряг, в първия работен ден от новата седмица, в 12:14 часа е регистрирано земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер, с епицентър на дълбочина 10 километра, съобщи Европейският средиземноморски сеизмологичен център ( EMSC ).

Земетресението се усети по италианското крайбрежие, както и в Хърватия и Босна и Херцеговина.

#Earthquake (#terremoto) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M4.6 || 30 km N of #Senigallia (#Italy) || 3 min ago (local time 12:14:00). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/0W6fTafW8v — EMSC (@LastQuake) October 6, 2025

Потребителите на социалните мрежи описаха земетресението като „леко люлеене“ и „тупване и леко разтърсване“.

Жител на хърватския град Книн разказва, че първо е чул „блъскане по вратата“, а след това е последвало леко люлеене.

Към момента няма съобщения за щети или пострадали.

*Източник: К1Info