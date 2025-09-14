Два влака дерайлираха рано в неделя в различни райони на Ленинградска област, като Киев пое отговорност за две атаки срещу руската железопътна мрежа.

Руската железопътна мрежа многократно е била засегната от дерайлиране, експлозии и пожари, които властите отдават на украински саботаж.

Източник от украинското военно разузнаване (ГУР) заяви пред АФП в неделя, че Украйна е отговорна за две саботажни операции този уикенд по руската железопътна мрежа.

В съобщение, изпратено до AFP, този анонимен източник твърди, че ГУР, в сътрудничество с армейски части, е извършил нападението в събота в руския регион Орел и още едно в неделя сутринта в Ленинградска област.

На 13 септември украинските сили проведоха комбинирана атака срещу ключови железопътни линии, използвани от руските военни за транспортиране на войски и гориво. Тази операция подчертава стратегическото значение на логистичната инфраструктура в конфликта и би могла значително да повлияе на оперативните способности на руснаците на фронтовете в Харков и Суми.

В западния район на Орел, взрив на железопътен участък в събота вечерта убива трима души. След това два влака дерайлираха рано в неделя в отделни райони на западната Ленинградска област, убивайки машинист и нарушавайки железопътния трафик.

„В ход са спасителни операции, след като локомотив дерайлира близо до гара Семрино в Гатчински район на Ленинградска област“, ​​съобщи губернаторът на областта Александър Дрозденко в Telegram. „Машинистът на влака е загинал. Той е бил заклещен в кабината и е починал в линейката, след като е бил освободен“, добави той.

Товарен влак от петнадесет празни вагона-цистерни също дерайлира на участък от железопътната линия по-на юг, без да причини жертви, съобщи Александър Дрозденко в предишно съобщение. „Разследващите проучват възможността за саботаж“, добави той.

*Източник: tdg.ch