И стински ужас изживяват близо 9000 пътници и екипажът на огромен круизен кораб. След повреда на машината, хорвата са блокирани.

Технически проблеми бяха съобщени в понеделник сутринта. Помощта беше на път в понеделник - ситуацията на борда остава спокойна.

Огромният кораб MSC World Europa се намира в Тиренско море, югозападно от италианския остров Понца. 8 585 души – включително близо 6 500 пътници и над 2 000 членове на екипажа – са били принудени да останат тук.

Времето и вълните са благоприятни, а захранването на кораба се осигурява с помощта на генератор.

Корабът на корабната компания "MSC Cruises" под малтийски флаг е бил на път от Генуа за Неапол, когато около 7:25 ч. сутринта е съобщил за електрически проблем с двигателите. По това време той се е намирал на около осем морски мили югозападно от острова в Тиренско море.

Според съобщения в медиите, два влекача са на път да докарат кораба до Неапол. Техниците също ще проверят системата на борда.

Бреговата охрана изпрати два патрулни кораба и хеликоптер в региона като предпазна мярка.

Ситуацията се следи непрекъснато от морския спасителен център в пристанищния град Чивитавекия.

