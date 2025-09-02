Б роят на загиналите при мощния трус в Афганистан продължава да расте. Земетресението с магнитуд от 6 по Рихтер уби най-малко 1400 души, заяви Забиула Муджахид, говорителят на правителството на талибаните, цитиран от "Асошиейтед прес".

Трусът предизвика масови разрушения в няколко провинции, като хиляди хора останаха затиснати под развалините на домовете си.

АПОКАЛИПСИСЪТ В АФГАНИСТАН: 900 загинали след мощното земетресение!

Според служител на ООН спасителните екипи "са в надпревара с времето", за да намерят оцелели в засегнатите планински райони.

Редица държави, сред които Китай, Индия и Швейцария, заявиха, че ще помогнат със спешно финансиране на спасителните операции.

Външният министър на Обединеното кралство Дейвид Лами заяви, че държавата ще помогне с един милион лири на ООН и Международния червен кръст, за да се доставят критични здравни грижи на хората в най-засегнатите региони.

„Все още има леки трусове от земетресението. Дано Бог да даде добро, хората се страхуват. Семейства са напуснали домовете си и са излезли на открити поля, където чакат от снощи досега. Нашата молба към правителството е да реагира спешно и да помогне на хората, особено на засегнатите. Естествено, те са безпомощни и лишени от средства и в тази ситуация трябва да им се окаже подкрепа”, заяви местния жител Дер Хан.

