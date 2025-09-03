П равителството на Великобритания планира нов закон, с който да забрани продажбата на енергийни напитки на лица под 16-годишна възраст. Близо 1/3 от децата в Обединеното кралство консумират тези видове напитки всяка седмица, съобщава Би Би Си.

Министърът на здравеопазването и социалните грижи Уес Стрийтинг заяви, че действа въз основа на опасенията на родители и учители и се справя с проблема "директно", за да защити здравето на младите хора. Ще се проведат консултации в продължение на 12 седмици, за да се съберат доказателства от здравни и образователни експерти, както и от обществеността, търговците на дребно и производителите.

Някои популярни енергийни напитки съдържат повече кофеин от две чаши кафе. Прекомерната консумация е свързана с главоболие и проблеми със съня. Твърде много кофеин може да причини учестен пулс, нарушен сърдечен ритъм и също така гърчове.

Съгласно настоящите правила за етикетиране, всяка напитка, различна от чай или кафе, с над 150 мг кофеин на литър, изисква предупредителен етикет с надпис: "Високо съдържание на кофеин. Не се препоръчва за деца или бременни или кърмещи жени." За повечето възрастни е безопасно да приемат до 400 мг кофеин на ден, или около четири чаши разтворимо кафе или пет чаши чай.

Северна Ирландия, Шотландия и Уелс също обмислят подобна забрана.