З еметресение с магнитуд 4,9 разтърси днес Турция.

То е регистрирано в окръг Балъкесир в Северозападна Турция, съобщи турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД).

Засега няма информация за жертви и нанесени щети.

Трусът, регистриран в 12:35 часа в района на град Съндъргъ, окръг Балъкесир, е бил на дълбочина 7,72 км, съобщи АФАД.

Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая съобщи в социалните мрежи, че АФАД и други екипи за спешна помощ извършват проверка на място след земетресението.

Източник: БТА