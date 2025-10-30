Б ившият испански крал Хуан Карлос отрече да е имал афера с принцеса Даяна, описвайки я като „студена“.

ВОЙНА НА СВЕТОВЕТЕ: Чарлз и Уилям не си говорят след шокиращ скандал!

Известният женкар, който сега е на 87 години, каза, че между тях нищо не се е случило.

Източници, близки до британската монархия обаче твърдят, че той може да е съблазнил Даяна в двореца Маривент в Майорка, когато тя е била на гости с тогавашния принц Чарлз в края на 80-те години на миналия век, предава Sun.

В своите все още непубликувани мемоари Хуан Карлос казва, че Даяна е била „студена, мълчалива, дистанцирана“, освен в присъствието на папараци.

Биографът на Даяна, Андрю Мортън, каза, че тя е смятала Хуан Карлос, който абдикира през 2014 г., за „много похотлив“ и „малко прекалено внимателен“. Според книгата му „Дами на Испания “ тя казала на приятели: „Чувствах се неудобно, че съм оставена сама с него в стая“.