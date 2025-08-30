М оделката Александра Богданска сподели кадър в социалните мрежи, в който се вижда резултатът от нелеп домашен инцидент.

Инфлуенсърката от дни се подготвя за едно от най-светските световни събития, а именно – филмовия фестивал във Венеция.

Маса

Моделката, инфлуенсър и бивша жена на Лудия репортер Даниел Петканов, с когото се сгодиха в ефир, Александра Богданска е в луда подготовка за посещението си на големия филмов фестивал във Венеция. На стори в Инстаграм тя сподели кадър на посинелия си крак. Първоначално всички почитатели бяха притеснени за здравето ѝ, но впоследствие стана ясно, че синината е свързана с нелеп домашен инцидент.

„Ок, маса. Нямаше нужда да ми го връщаш точно сега“, написа красавицата, видимо обидена на неодушевения предмет, който ѝ е причинил синината.

Събитие

Богданска прекара лятото си в почивки и по плажовете, но по всичко личеше, че посвещава голяма част от времето си на сина си Габриел. Въпреки това моделката сподели кратък монтаж от подготовката си за филмовия фестивал във Венеция, като явно ще бъде сред гостите. „Предстои Venice Film Festival и се подготвям с голям трепет. Нямам търпение да ви направя част от тази голяма привилегия“, написа Александра, видимо развълнувана.

Това не е единственото голямо събитие, което ѝ предстои, тъй като тя се завръща като водеща на новия Big Brother заедно с Башар Рахал, а предаването тръгва от 21 септември по NOVA.