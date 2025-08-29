А пенинският полуостров е в потрес от брутален скандал, който се развихря последните няколко дни.

Италианският премиер Джорджа Мелони е забъркана в пoрнoскандал и темата не слиза от първите страници на всички медии.

Пoрнoграфските снимки на Джорджа и сестра ѝ са качени в сайт с над 700 000 абонати.

La rabbia delle sorelle Meloni per la «dignità calpestata» dai siti sessisti. La premier: «Disgustata, nessuno sconto, bisogna lottare e denunciare» https://t.co/nFgPTmKN2L — Corriere della Sera (@Corriere) August 29, 2025

Министър-председателят на Апенините се озова в дигиталната витрина на Phica.eu - форум, активен от 2005 г., който събира лични или социални медийни изображения на жени политици, превръщайки ги в сексистка галерия.

Стотици хиляди хора са станали свидетели на рaзголенитe кадри.

Италианският премиер Джорджа Мелони заяви в петък, че е отвратена от сексистки уебсайтове и че се чувства близка с жените, които са били обидени и наранени от т.нар. " пoрнoграфия за отмъщение".

"Отвратена съм от случилото се и искам да изразя своята солидарност и подкрепа към всички жени, които са били обидени и наранени от администраторите на този форум и неговите „потребители“ - каза Мелони в интервю за „Corriere della Sera“, съобщава ANSA.

🔵Sul caso dei siti #sessisti le parole della #Meloni: "Sono disgustata. La mia solidarietà e vicinanza a tutte le donne offese, insultate, violate nell'intimità". Così la premier al Corriere della Sera.#IoDenuncio pic.twitter.com/jRD8OyIrqR — Rai Radio1 (@Radio1Rai) August 29, 2025

Тя подчерта, че „е обезсърчително да се отбележи, че през 2025 г. все още има такива, които смятат за нормално и легитимно да потъпчат женското достойнство и да атакуват жена със сексистки и вулгарни обиди, криейки се зад анонимност или клавиатура“.

700 000 абонати са гледали снимки на Мелони, сестра ѝ, лидера на опозицията и други жени

На практика Phica.eu не е порнографски сайт в тесния смисъл на думата, а пространство, предназначено да наблюдава, каталогизира и грубо коментира женски тела, без съгласие, сякаш са обекти на колективна изложба.

‼ Escándalo en Italia por la difusión de miles de fotos no consentidas en páginas pornográficas, desde Meloni a adolescentes anónimas https://t.co/0RQbVw4Lkj — ABC.es (@abc_es) August 28, 2025

На страниците на форума бяха публикувани откраднати снимки със зловещи увеличения и намеси: премиерът Мелони на плажа, докато дремва или си нанася слънцезащитен крем, секретарят на Демократическата партия Ели Шлайн време на благотворителен мач, други снимки, взети директно от профилите ѝ в социалните мрежи.

Наред с тях, много други фигури в италианската политика: от Мара Карфаня, секретар на Noi Moderati, до Мария Елена Боски, лидер на Italia Viva в Камарата на депутатите, от сенатор Мариастела Джелмини – която дори се оказа с фалшив портрет с едната гърда гола – до действащи министри като Ана Мария Бернини и Даниела Сантанче.

Изображенията бяха придружени от вулгарни коментари, сведени до претекст за подигравка или мръсни желания, в тема с емблематичното заглавие: „възбудените политици“.

Foto rubate e post osceni su un sito porno, fra le vittime Meloni, Schlein, Carfagna, Boschi https://t.co/wnSZlgcJKJ — La Stampa (@LaStampa) August 28, 2025

Сайтът беше свален след оплакванията, но следите му все още лесно се откриват чрез търсачките. Полицията вече поема контрола, призвана да хвърли светлина върху феномен, който вече не се отнася само до ерозията на личния живот, а пряко засяга демократичното общество.

Тя посочи, че в италианската правна система разпространението на съдържание, което е предназначено да остане лично, без съгласие, е престъпление и се нарича "пoрнoграфия за отмъщение".

➡️ Site que adulterava imagens de mulheres é fechado na Itália



Premiê Giorgia Meloni e outras lideranças políticas femininas tiveram suas imagens manipuladas e usadas ilegalmente com conteúdo obsceno



Leia: https://t.co/8A69n8U6vV pic.twitter.com/JMCkWzpqLp — Metrópoles (@Metropoles) August 29, 2025

Италианската полиция е залята с оплаквания от множество жени, които са установили, че снимките им са откраднати и публикувани в сексистки уебсайтове, съобщи полицията в четвъртък, съобщават италианските медии.

Полицията е започнала разследване, за да открие операторите на сексистките платформи Mia moglie и Phica.eu, които също така публикуват изображения на политици, актриси и инфлуенсъри, съобщи Ansa.

В ход е разследване за това как са били откраднати и разпространени снимките, както и кой е написал сексистките и обидни коментари в сайтовете.

Политици от лявоцентристката Демократическа партия осъдиха уебсайта Phica, чието име е базирано на вулгарна дума в италиански жаргон за женски гeнитaлии, след като откриха манипулирани снимки на себе си в него.

Denuncerò nelle prossime ore il sito

del forum Phica che ha preso senza il mio consenso immagini dai miei social network. I commenti sono francamente inaccettabili e osceni e ledono la mia dignità di donna. Non sono purtroppo la sola e dobbiamo tutte denunciare questi gruppi di… pic.twitter.com/VV4suDUZvc — Alessia Morani (@AlessiaMorani) August 27, 2025

*Източник: it.euronews, nportal, ANSA

Росица Лаханова