П опфолк дивата Емилия и любимият й Жорж Башур кръстиха дъщеря си.
Малката Жоржина вече е християнче, а затова се похвали гордата й майка.
„Християнче съм по вяра,
с бодро вдигнато чело.
От сърцето ми извира
всичко, що е най-добро.
Малка, сладка Жоржина, бъди благословена!“, написа в социалните мрежи тя.
Жоржина и по-голямата дъщеря на певицата – Мира, се появиха на събитието в еднакви бели рокли.
Впечатление прави, че Емилия и Жорж крият лицето на наследницата си.
На празненството са присъствали около 30 гости.