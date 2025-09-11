П опфолк дивата Емилия и любимият й Жорж Башур кръстиха дъщеря си.

Малката Жоржина вече е християнче, а затова се похвали гордата й майка.

„Християнче съм по вяра,

с бодро вдигнато чело.

От сърцето ми извира

всичко, що е най-добро.

Малка, сладка Жоржина, бъди благословена!“, написа в социалните мрежи тя.

Жоржина и по-голямата дъщеря на певицата – Мира, се появиха на събитието в еднакви бели рокли.

Впечатление прави, че Емилия и Жорж крият лицето на наследницата си.

На празненството са присъствали около 30 гости.