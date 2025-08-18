С кандалната репортерка Ивка Бейбе се разходи до олтара.

Брюнетката каза „да“ на любимия си заобиколена от мъже в работни униформи, като самата тя заложи на бял потник и дънки.

Не става въпрос обаче за истинска сватба, а за сюжета към клипа на нова песен.

Това е парчето „Циганска сватба“, зад което стоят попфолк дивата Камелия, Гъмзата, Торино и Пашата.

Видеото е комично, а на режисьорския стол за него сяда Крис Русев.

Припомняме, че през юни Ивка Бейбе се сгоди на Бали. Тя разказа, че годеникът ѝ е по-възрастен, но изключително грижовен и сериозен. Двамата се срещат съвсем случайно на плажа, а искрата пламва мигновено.