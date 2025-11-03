А ктрисата Дженифър Анистън, която ревниво пази в тайна личния си живот, се обясни публично в любов на новото си гадже - Джим Къртис.

Звездата, добила световна популярност в токчетата не Рейчъл Грийн от „Приятели“, публикува снимка, на която е прегърнала любимия си.

“Честит рожден ден, любов моя“, лаконична бе тя.

Наскоро изданието Daily Mail писа, че Анистън и Къртис са станали "неразделни".

"Те правят всичко заедно, винаги са заедно, а ако трябва да са далеч един от друг, са на телефона през цялото време, толкова са сладки, че е лудост", каза източник пред Daily Mail. "Удивителното е, че си допадат много добре, защото имат едни и същи интереси като медитация, йога, терапия и кучета."

Актрисата и хипнотизаторът са заедно от няколко месеца и дебютираха като двойка през юли. Къртис е известен като лайф коуч и "гуру" на любовта. Анистън изглежда е добре запозната с работата му, тъй като го следва в социалните мрежи от близо две години.