Р иалити героинята Джулиана Гани направи кръщене за чудо и приказ на малкия си син Кай.

Момченцето бе кръстено в църквата „Рождество Христово“ в „Младост“.

Злато

Не сме избирали специално църквата, а гледахме да е в близост до мястото, където след това събрахме гостите си. Бяхме около 60 души. Както се казва, си беше една малка сватба (смее се)“, разказа за „Телеграф“ Джулката и допълни: „Партито беше тематично – Робин Худ. Всичко беше в тази тематика. Имаше много красиво дърво с инкрустирано името на Кай.“

Приготовленията за самия ден са започнали преди месец и Гани си е поръчала специална рокля за празника. „Роклята специално я поръчвах. Ръчно шито с перли. А Кай получи страхотни подаръци. Супер много злато събра. Всички вкъщи се майтапим и му казваме „златното момче“.

Панделки

Християнската вяра прие и внучката на тв водещата Гала – Лора. Малката красавица, която радва всичките последователи на майка си Мари с чара и обаянието си, бе кръстена още преди да е навършила годинка. Лора бе накипрена със сладурски кецове и чорапки с огромни панделки, а косата й бе вързана на две опашки. Кръстникът пък е приятел на Мари и таткото на Лора.