В Италия филмът с кауза - „Ева“, спечели награда за най-добър международен късометражен филм на фестивала Giove International film festival.

Събитието се проведе на 22 август в китното Кампо ди Джове в провинция Акуила, като това не е първото признание за „Ева“, след като спечели голямата награда на Sofia Short Fest.

Цел

Късометражният филм „Ева“ на режисьора Мартин Геновски е в подкрепа на донорството и е базиран на истинска история. „Действието се развива през 2017 г. в Америка, когато млада двойка, която очаква дете, отива на рутинен преглед.

Мартин Геновски с актьорите

Там те разбират, че бебето им има рядко заболяване, което по това време означава фатална диагноза. Интересното тук е, че след като претърпяват първоначалния шок, майката се интересува дали не могат да направят нещо, за да помогнат на други деца. Отказват да премахнат бебето и го кръщават Ева, защото това означава „даряваща живот“, разказа Мартин Геновски пред „Телеграф“.

Именно заради този случай в САЩ създават протокол за донорство, който кръщават „Ева“.

Филмът има силно социално послание

„Така се оказва, че това има двоен ефект – да помогнат пряко, но и да привлекат повече хора към донорството. Те приемат, че това е съдбата и целта на тяхното момиче – да помогне на другите. За тях не стои като въпрос това да премахнат бебето“, допълва още режисьорът на филма, а мотото на лентата е: „Отвъд болката към надеждата“.

„Филмът е посветен на силата на човешкия дух и надеждата, която донорството може да вдъхне. Дава се гласност на важни житейски теми и вдъхновява повече хора да осъзнаят значимостта на този акт на даряване“, разкрива още Геновски.

Експеримент

„Ева“ е експериментален опит за съчетаване на игрално и документално кино и за него Геновски разказа: „Той е изграден с актьори, но самият разказ много напомня на документално кино. Искаше ми се да предам вътрешния свят на родителите, а не да предам дословно битовата реалност на проблема. Обичайно актьорите получават един написан сценарий с реплики, но тук създадохме на родителите психологически профили.

Мотото е Отвъд болката към надеждата

Идеята беше да запазят случилото се в спомените си и своята емоционална база, за да не го играят, а да е малко като документален разказ“. Родителите са представени от актьорите Люба Димитрова и Тодор Коцев, студенти по актьорство в четвърти курс в класа на проф. д-р Ивайло Христов. Режисьорът ги избира, след като през миналата учебна година работи с тях в предмета „Актьорство в екранните изкуства“.

Художник на филма е д-р Бояна Бъчварова, а оператор е Владимир Трифонов, който завършва НАТФИЗ преди няколко години.

Елемент

"Изключително съм щастлива, че този проект се оцени по достойнство. За нас с режисьора Мартин Геновски бе изключително важно да дадем гласност на темата за донорството. Това не е просто филм... това е част от една кинокауза, която тепърва ще разгръщаме", сподели продуцентката на „Ева“ – Елизабет Методиева.

„Социалното послание е изключително важно, независимо от жанра, с който се занимаваш. Дори и да снимаш забавен филм, винаги смятам, че можеш да вмъкнеш деликатно социален елемент или проблем“, сподели в заключение Мартин Геновски.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Социално ангажирани изкуства“.

Партньор на филма е Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) към Министерството на здравеопазването. Филмът е продуциран от сдружение „Арт Будилник“ в копродукция с Mix Media Productions и MARTEGO.

Премиерната прожекция се състоя пред студентска аудитория на 28 декември 2024 година, а през 2025 година филмът бе прожектиран в различни населени места, като спечели голямата награда на Sofia Short Fest.



Александър Пашов