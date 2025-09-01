Д обра новина за феновете на Хари Потър!
Актьорът Уориук Дейвис се завръща в мантията на професор Филиус Флитуик за оригиналния сериал за Момчето, което оцеля на НВО.
Сред новите попълнения са още Илайджа Ошин като Дийн Томас, Фин Стивънс като Винсънт Краб, Уилям Наш като Грегъри Гойл, Сирине Саба като професор Помона Спраут, Ричард Дърдън като професор Кътбърт Бинс, Брид Бренън като мадам Попи Помфри и Лий Гил като Грипхук.
Сериалът ще се разпише с премиера през 2027 г. ексклузивно в стрийминг платформата HBO Max.