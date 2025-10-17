Ф ронтменът на група „Остава“ Свилен Ноев показа на своите приятели и последователи в социалните мрежи как се подготвя за предстоящата премиера на новия албум на бандата.

Той си публикува кадри от фитнеса, на които работи за крака и вдига доста килограми. „Как се тренира с 200 кг. За промоцията на нов албум“, пише под едното видео на стори.

Шеги

В своя шеговит стил в следващата си публикация той казва „Не правете това вкъщи“ и иронизира себе си - „Акъл няма, крака прави“. Във видеата участва и неговият треньор Марчо Марков, който му брои изтласкванията с крака. На финала Свилен сподели кадър и на своето любимо куче, като отново се пошегува с думите „Бари боготвори „културиста“.

Вълнение

Засега група „Остава“ все още не е обявила кога ще излезе последния им албум, нито кога смятат да направят неговото представяне. В последното си интервю за „Телеграф“ по повод 50-годишния юбилей Свилен разкри: „Към края на годината ще излезе новия ни албум, смесваме последните две песни. Много ми харесва процесът по правене на албуми, писането на текстове през нощта, репетицията, споровете. Голямо вълнение е“. На въпроса кои са любимите му песни той отговори категорично: Обичам повечето песни, които пея, няма само една любима. Поне 10 са, но да кажем, че обичам да пея „Ще дойдеш ли с мен?“ и „Внимание“