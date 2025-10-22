О мъжи се и "грозното патенце" сред сестрите красавици Хадид.
Каката, на 42 години и не толкова ефектна като по-малките си сестри, се омъжи в напреднала за булка възраст.
Alana Hadid ties the knot with Ross Williams at a beautiful wedding ceremony at her father, Mohamed Hadid's house in Los Angeles dressed in archival VIVIENNE WESTWOOD gown.— StyleStars (@style_starss) October 22, 2025
Bridesmaids & sisters, Bella Hadid and Gigi Hadid wore green dresses for the ceremony.
📸:Mango Studios pic.twitter.com/mY1YOD8q0p
Тъжното е ,че на собствената ѝ сватба те пак я засенчиха.
Gigi Hadid behind the scenes of Alana’s wedding pic.twitter.com/A9YFjZ0dO7— franck sorbier (@helloahihowru) October 22, 2025
Алана Хадид, по-голямата сестра на Джиджи и Бела Хадид, се омъжи за продуцента Рос Уилямс.
Церемонията се проведе в Лос Анджелис, в къщата на баща им, известния строителен магнат Мохамед Хадид, в среда, излъчваща топлина, любов и безупречен стил.
Алана и Рос организираха интимна сватбена церемония , която изглеждаше сякаш е от страниците на модно списание . Всичко беше обмислено, но без прекомерен блясък.
Alana Hadid just got married in vintage Vivienne Westwood! pic.twitter.com/L4DhFR0Ikz— C 💒 (@churchofysl) October 21, 2025
Булката блесна във винтидж сватбена рокля на Вивиан Уестууд , състояща се от бял корсет и развяваща се пола, със златни бижута, които перфектно допълваха изисканата ѝ визия.
Тя беше ескортирана до олтара от баща си Мохамед, докато дворът на семейната им вила, заобиколен от зеленина и огрян от калифорнийското слънце, се превърна в романтичен оазис.
„ Искахме да се оженим на място, което има значение за нас. Къщата на баща ми беше най-естественият избор “, каза Алана пред списание Vogue.