О мъжи се и "грозното патенце" сред сестрите красавици Хадид.

Каката, на 42 години и не толкова ефектна като по-малките си сестри, се омъжи в напреднала за булка възраст.

Тъжното е ,че на собствената ѝ сватба те пак я засенчиха.

Алана Хадид, по-голямата сестра на Джиджи и Бела Хадид, се омъжи за продуцента Рос Уилямс.

Церемонията се проведе в Лос Анджелис, в къщата на баща им, известния строителен магнат Мохамед Хадид, в среда, излъчваща топлина, любов и безупречен стил.

Алана и Рос организираха интимна сватбена церемония , която изглеждаше сякаш е от страниците на модно списание . Всичко беше обмислено, но без прекомерен блясък.

Булката блесна във винтидж сватбена рокля на Вивиан Уестууд , състояща се от бял корсет и развяваща се пола, със златни бижута, които перфектно допълваха изисканата ѝ визия. 

Тя беше ескортирана до олтара от баща си Мохамед, докато дворът на семейната им вила, заобиколен от зеленина и огрян от калифорнийското слънце, се превърна в романтичен оазис.

„ Искахме да се оженим на място, което има значение за нас. Къщата на баща ми беше най-естественият избор “, каза Алана пред списание Vogue.

