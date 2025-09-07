„Игри на волята“ ще завладее ефира на NOVA от 8 септември. Това ще бъде седмият сезон на предаването, а дали свещеното число 7 ще окаже влияние и на участниците и на водещите Ралица Паскалева и Павел Николов, провериха Иван Кънчев и Йордан Илиев.

В репортажа Павел споделя, че единствените му колебания за участие в сезон 6 на “Игри на волята” са били свързани точно с номера: “Още от малък седмицата е щастливото ми число. Бях на 10 или на 11 години, когато чух Тупак Шакур за първи път, а неговото любимо число е било 7. И влизайки тук, си казах, каквото и да ми се случи в сезон 6, в сезон 7 щеше да ми е по-добре. Щях да имам повече късмет. Виж какво нещо е съдбата. Ето ме в сезон 7, на място, на което никога не съм си представял, че ще бъда.”

Ралица Паскалева е категорична, че участниците в сезон 7 са наистина запомнящи се. В репортажа за първи път зрителите могат да видят и новия съвет на “Игри на волята”, където главна роля изпълнява точно Ралица. За превъплъщенията си във формата тя разказва: “Истината е, че аз в „Игри на волята“ съм 100-200 жени, различни от това, което съм в живота. „Игри на волята“ е нещо много екстраординарно. Случват се много фантастични неща. Тук имаме грошове, имаме номинации, племенен съвет, огън, всякакви различни неща, които няма как да се случат в реалния живот.”

Големият победител от “Игри на волята” Мартин Кънев пък беше гост в студиото на “Събуди се”, където също разкри интересни детайли за новия сезон. Той ще бъде гост в премиерния епизод на подкаста “След Игрите”, където ще коментира новите участници заедно с водещата Ваня Запрянова и шампиона от “Sesame Турнири на волята” Светлин Митев.

В интервюто си за NOVA Мартин разкри, че ще участва в кастинг битка за All Stars сезона на “Игри на волята”. За новите участници той разказа, че те са „много пъстри, много колоритни и много полярни“ и много добре подготвени за тежките изпитания на Арената. Той сподели своето мнение и за двамата нови герои във формата, чиито визитки вече са достъпни онлайн. Теодор Чикагото му изглежда „здрав и добре подготвен“, а инфлуенсърката Гергана, която има над 1 милиард гледания в TikTok, според него ще бъде най-силна в социалната игра.

Мартин смята, че новият сезон ще бъде надграден по сложност и интерес, като ще има нови компоненти на Арената и нови елементи на племенните съвети.

За финал шампионът сподели и каква е следващата му голяма мечта – развитие в професионален и кариерен план в онлайн средите като водещ.

