О тлетя при звездите култова актриса от любим филм на малки и големи зригтели.
Джун Локхарт, известна с ролята си на телевизионна майка в сериала „Ласи“, почина на 100-годишна възраст.
June Lockhart, ‘Lassie’ and ‘Lost in Space’ actress, dead at 100 https://t.co/nzETVIsAYP pic.twitter.com/eln3xDq0rJ— Page Six (@PageSix) October 25, 2025
Говорител на семейството и приятел разкри, че тя е починала в 21:20 часа от естествена смърт в дома си в Санта Моника, Лос Анджелис, в четвъртък.
#BREAKING— George Pennacchio (@abc7george) October 25, 2025
Actress June Lockhart of “Lassie” & “Lost In Space” fame has died of natural causes at the age of 100. She passed Thursday night at her home in Santa Monica, surrounded by loved ones. May she R.I.P. 🙏 pic.twitter.com/h78kqSawAZ
В последните си мигове звездата била заобиколена от дъщеря си Джун Елизабет и внучка си Кристиана.
June Lockhart, a popular actress of the 1950s and '60s known for her roles in "Lost In Space," "Lassie" and “Meet Me in St. Louis,” died of natural causes on Oct. 23 in Santa Monica, Calif. She was 100. https://t.co/gwkQkszWjh pic.twitter.com/MXqAUvG17Y— Variety (@Variety) October 25, 2025
Семейството иска дарения за Фонда за актьори, International Hearing Dog, Inc. и ProPublica вместо цветя.
*Източник: The Sun