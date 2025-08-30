В аня Червенкова отново напомня за силния си дух и непримиримост към живота – този път далеч от светлините на прожекторите и бизнес срещите. Известната бизнес дама и продуцент се намира в Гърция, където е посветила времето си на любимите си спортове – тенис и гмуркане.

Сол

В Гърция, между соления дъх на Егейско море и ударите на топката по корта, Ваня Червенкова избира движението пред паузата. Денят ѝ минава в тенис и гмуркане – спортове, които събират дисциплина и свобода. На брега тя поддържа формата и концентрацията си, като също намира време и за по някоя чаша вино в луксозен ресторант.

Наскоро тя също стана кръстница на малкият Тервел, след като го обяви в социалните мрежи и написа: „От вчера имам нова духовна мисия – да бъда достойна кръстна майка на Тервел Атанасов Майсторов. Имаме нов войн в лоното на християнския свят.

Съдбата ми подари нова кръвна връзка – но не по плът, а по дух.

Малкият Тервел вече има своята вяра, своето кръщение и своето начало в Божия дом. Да бъдеш кръстник, не е титла. Това е клетва, това е завет – да пазиш едно дете с молитвата си, да му бъдеш светлина, когато светът е тъмен, и опора, когато сърцето му се колебае. Благодаря на неговите родители за доверието да вървим заедно по този свят път. От този ден аз съм неговата духовна майка.

И ще го водя не с думи, а с любов и пример. Благословете го и вие – за да расте здрав и смел, със силата на името си и с благодатта на Господ“, коментира тя изключително щастлива.

Покушение

Ваня Червенкова е родена на 27 март 1967 г. в Пловдив. Историята на Червенкова е белязана от драматичен обрат. На 27 юли 2003 г. тя става жертва на покушение на кооперативния пазар във Варна, когато е простреляна няколко пъти пред очите на дъщеря си. Въпреки тежките травми оцелява след продължителна операция и възстановяване. За мнозина това оцеляване се превръща в символ на сила и непримиримост. Самата тя по-късно признава, че този момент е променил начина ѝ на мислене и я е накарал да цени повече всеки ден. Тя е и автор на книгата „Светлина след смъртта“, в която споделя своите възгледи, опит и мотивация да продължава напред. Четивото за кратко време се превръща в бестселър в страната и бива преведено на 6 езика.

Финалист

Паралелно с бизнес проектите си като собствена марка „Свежина“, Cashterminal, Bevared, парфюма Areej и други Червенкова се изявява и в публичното пространство. През 2013 г. участва във VIP Brother, където стига до трето място и печели симпатиите на зрителите с твърдия си, но честен характер. Година по-късно влиза и във VIP Brother All Stars – отново финалист, където стига по почетното четвърто място.