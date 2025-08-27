П ринц Хари е протегнал изненадваща маслинова клонка на болния си баща, съобщава Radar Online.

ТЕЖЪК УЛТИМАТУМ: Хари се завръща в монархията, ако накара Меган да млъкне!

Херцогът на Съсекс моли за прошка в обтегнатите им отношения, преди да е станало твърде късно, според медията.

40-годишният Хари е отчужден от баща си, откакто се оттегли от официалните си задължения през 2020 г. , но тъй като Негово величество, 76-годишният крал Чарлз , продължава да се бори рак, блудният син е готов да се завърне.

Според медията по-рано този месец херцогът на Съсекс е изпратил емоционално писмо на баща си, в което е поискал прошка. Източник от двореца каза: „Хари не е имал директна връзка с баща си, откакто го е видял за кратко след поставянето на диагнозата. Нямаше е друг избор, освен да изпрати ръкописно писмо. Той отчаяно иска да оправи нещата, преди да е станало твърде късно и искрено съжалява за болката, която е причинил“.

Семейно събиране наистина може да е на хоризонта. Източници разкриват, че поне трима представители от всяка страна са участвали в срещата, като сред забележителните участници е главният комуникационен директор на Хари и глава на домакинството, Мередит Мейнс, която е долетяла от Калифорния специално за случая.