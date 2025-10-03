С лед съвместната им работа по филма „Триумф“ звездните съдружници Мария Бакалова и Юлиан Костов продължават да жънат успехи в чужбина.

Мария Бакалова ще участва в инди трилъра Double blind заедно с Джорджина Кембъл, а Юлиан Костов изигра последното представление на Till The Stars Come Down в Уест Енд.

Деменция

По непотвърдена информация филмът Double blind, в който ще участва Мария Бакалова, разказва историята на учен, който разработва лекарство против деменция, но постепенно започва да „губи представа за времето“ и животът му излиза извън контрол, пише Deadline. Това, което първоначално се проявява като кратка загуба на памет за няколко минути, бързо се превръща в загуба на часове и дни. Когато след пореден припадък той открива, че има дете, което не е имал преди, и разкошен дом, който не разпознава, започва напрегната надпревара с времето, за да нареди парчетата на пъзела, преди да загуби паметта си напълно. Информация за персонажите още се пази в тайна, а режисьор на филма ще бъде Джон Хайъмс.

Енергия

Юлиан Костов прави силно впечатление на публиката в Англия, като изигра последното представление на Till The Stars Come Down на 27 септември. В публиката бяха неговитe баща и сестра, а известната актриса Хелън Мирън аплодира постановката и лично поздрави трупата. Критиката в Лондон определено харесва нашия актьор, като част от отзивите са: „Тихо убедителен… с усещане за автентичност и енергия“, „Марек на Юлиан Костов е трудолюбив, приветлив и критичен към расовите предразсъдъци на новото си семейство“ и „Когато Юлиан Костов защитава трудолюбието на поляците, сцената звучи като шамар – толкова силен е ударът на истината“. Когато дебютира в постановката, в публиката е именно Мария Бакалова, а от екипа на Костов споделиха, че скоро ще влезе в нова и много вълнуваща роля на родна земя.

Александър Пашов