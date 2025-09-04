О бявиха пълната програма на петия фестивал Rebel Rebel, в която са имената на Clawfinger, The Sisters of Mercy и още шест български групи, информират организаторите от Projector Plus.

„Цар Плъх“, Lek City Case, Ali, Me And My Devil, Hellion Stone u No More Many More ще застанат под светлината на прожекторите на13 и 14 септември на Vidas Art Arena.

„Две вечери с две различни енергии, които се допълват в звука си. Шведите Clawfinger са банда, която още през 90-те използваше сцената за силна социална позиция. С песни, ясни отговори срещу расизма и предразсъдъците, с агресивен и ироничен рап метъл, който им осигури място в музикалната история. Те се завръщат у нас с нова продукция и любими песни, за да напомнят защо музиката е най-силното оръжие, особено когато имаш какво да кажеш“, коментират организаторите.

Тази година Rebel Rebel добавя и нов акцент към програмата си с два специални DJ сета, които ще се грижат за високия градус на настроението през двете фестивални вечери. Това са Rado Gergoff и Николай Събев (N:Mode).

Източник: БТА