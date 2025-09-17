Т алантливата певица Юлия „Керана“ Йорданова се потроши! Тя сподели клип в социалните мрежи, на който десният ѝ крак е гипсиран.

Тя не разкри какво е довело до това, но демонстрира добро настроение, хумор и впечатляващи певчески умения.

Дует

„Трябва да отбележим безумния начин, по който съм облечена. Подходящ за този полилей, но не за тези обувки, а още повече за тези“, казва младата певица, докато показва гипса си на десния крак пред камерата. От кадрите личи, че тя е в репетиционна зала, облечена е във фина лилава рокля, а на здравия си крак носи сива бота. След това продължава да изпълнява музикалния номер от мюзикъла „Аладин“ – дуета между него и принцеса Жасмин. „С гипс или без гипс пееш като звяр“ и „Уникална“ бяха само част от окуражаващите коментари на феновете й под видеото.

Фест

Нито Керана, нито мениджърката ѝ споделиха каква е причината за инцидента, но по всичко личи, че певицата и актриса е в добро настроение и се подготвя за предстоящия си концерт в Пловдив на „Капана фест“ на 19 септември. „Керана е постоянно заета с концерти и участия и сега ѝ предстои такъв в Пловдив. Част е от „Капана фест“, който ще продължи четири дни и на сцената ще излезе заедно с още много артисти“, сподели мениджърката ѝ Нана Мерджанова пред „Телеграф“. На сцената тя ще бъде със своята група – „Керана и космонавтите“, а началото е в 20,15 ч., като билетите все още са в продажба.