Е вропейски крал абдикира, а короната слага синът му, информират световните информационни агенции.
СЛЕД 25 ГОДИНИ УПРАВЛЕНИЕ: Великият херцог на Люксембург Анри абдикира
За коронацията се готви голямо парти, поканен е и френският президент Еманюел Макрон като гост.
Великият херцог Анри на Люксембург абдикира в петък в полза на сина си Гийом след 25 години на трона.
70-годишният Анри е служил на малкото херцогство в сърцето на Европа в продължение на 25 години в силно символична роля.
Синът му Гийом, 43-годишен, ще бъде коронясан на церемония по-късно в петък и след това ще поздрави гражданите от балкона на двореца с изглед към централния площад.
Гийом ще бъде седмият велик херцог на Люксембург от 1890 г., когато е установена съвременната монархия.
Новият херцог
След абдикацията на баща си, Гийом ще бъде коронясан, след като вече положи клетва пред конституцията на Люксембург пред 60 избрани членове на Камарата на депутатите, парламента на страната.
In line with 🇱🇺 royal tradition, H.R.H. Grand Duchess Charlotte abdicated in favor of H.R.H. Grand Duke Jean in 1964. He later passed the throne to H.R.H. Grand Duke Henri in 2000. Now, he will abdicate in favour of his son, H.R.H. Crown Prince Guillaume. pic.twitter.com/uP3OnE1h9H— Embassy of Luxembourg in Athens (@LUinAthens) October 3, 2025
Той бе придружен от членове на кралското семейство, родената в Белгия съпруга херцогиня Стефани от Ланой и синовете принц Чарлз (5) и принц Франсоа (2).
Honored to witness the swearing-in of His Royal Highness Grand Duke Guillaume. Our sincere congratulations as he assumes this historic responsibility, with best wishes for prosperity and continued success for #Luxembourg 🇱🇺.@CourGrandDucale @eucopresident @EP_President pic.twitter.com/a0XNUwiAf9— Nawaf Alenezi (@NawafNafe3) October 3, 2025
Кралски семейства от Холандия и Белгия присъстват на церемониите . По-късно през деня новият велик херцог ще бъде домакин на гала вечер за гости, сред които френският президент Еманюел Макрон и германският президент Франк Валтер Щайнмайер .
Today Luxembourg marked an important moment in its history— Rhoda Nielson (@rhodanielson364) October 3, 2025
The new Grand Duke Guillaume took the oath of office before the Chamber of Deputies (Left) to officially assume his prerogatives as Head of State of Luxembourg
Right - Grand Duchess Maria Teresa of Luxembourg #royal pic.twitter.com/iInAAY1FhI
През уикенда Гийом ще направи традиционна обиколка на страната, която ще завърши с неделна литургия с архиепископ Жан-Клод Олерих в римокатолическата катедрала „Нотр Дам“ в Люксембург.
A new era in Luxembourg: Grand Duke Guillaume accedes to the throne following the abdication of his father, Grand Duke Henrihttps://t.co/6O96JaK0sB pic.twitter.com/Cw2rnXY3kU— Tatler (@Tatlermagazine) October 3, 2025
Тази малка нация е парламентарна демокрация с велик херцог като държавен глава, подобен на крал Чарлз във Великобритания или крал Филип в Белгия.
Има около 700 000 жители и е последното останало голямо херцогство в света.
Най-богатата
Люксембург е една от най-малките страни в Европейския съюз и най-богатата на глава от населението. Тя е финансова сила и седалище на важни институции на ЕС, като Европейския съд и Европейската инвестиционна банка.
Люксембург е дом на множество банки от еврозоната, застрахователни компании и мениджъри на хедж фондове и парични пазари, припомня KURIR.
Подобно на баща си Анри, Гийом е получил образование във Франция, Швейцария и в Британската военна академия Сандхърст. След това е работил за белгийски, немски и испански компании.Росица Лаханова