Е вропейски крал абдикира, а короната слага синът му, информират световните информационни агенции.

СЛЕД 25 ГОДИНИ УПРАВЛЕНИЕ: Великият херцог на Люксембург Анри абдикира

За коронацията се готви голямо парти, поканен е и френският президент Еманюел Макрон като гост.

Великият херцог Анри на Люксембург абдикира в петък в полза на сина си Гийом след 25 години на трона.

70-годишният Анри е служил на малкото херцогство в сърцето на Европа в продължение на 25 години в силно символична роля.

Синът му Гийом, 43-годишен, ще бъде коронясан на церемония по-късно в петък и след това ще поздрави гражданите от балкона на двореца с изглед към централния площад.

Гийом ще бъде седмият велик херцог на Люксембург от 1890 г., когато е установена съвременната монархия.

Новият херцог

След абдикацията на баща си, Гийом ще бъде коронясан, след като вече положи клетва пред конституцията на Люксембург пред 60 избрани членове на Камарата на депутатите, парламента на страната.

Той бе придружен от членове на кралското семейство, родената в Белгия съпруга херцогиня Стефани от Ланой и синовете принц Чарлз (5) и принц Франсоа (2).

Кралски семейства от Холандия и Белгия присъстват на церемониите . По-късно през деня новият велик херцог ще бъде домакин на гала вечер за гости, сред които френският президент Еманюел Макрон и германският президент Франк Валтер Щайнмайер .

През уикенда Гийом ще направи традиционна обиколка на страната, която ще завърши с неделна литургия с архиепископ Жан-Клод Олерих в римокатолическата катедрала „Нотр Дам“ в Люксембург.

Тази малка нация е парламентарна демокрация с велик херцог като държавен глава, подобен на крал Чарлз във Великобритания или крал Филип в Белгия.

Има около 700 000 жители и е последното останало голямо херцогство в света.

Най-богатата

Люксембург е една от най-малките страни в Европейския съюз и най-богатата на глава от населението. Тя е финансова сила и седалище на важни институции на ЕС, като Европейския съд и Европейската инвестиционна банка.

Люксембург е дом на множество банки от еврозоната, застрахователни компании и мениджъри на хедж фондове и парични пазари, припомня KURIR.

Подобно на баща си Анри, Гийом е получил образование във Франция, Швейцария и в Британската военна академия Сандхърст. След това е работил за белгийски, немски и испански компании.

Росица Лаханова Росица Лаханова
Кралят абдикира херцог херцогство Люксембург крале кралици