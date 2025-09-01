С нуп Дог коментира изказванията си относно представянето на ЛГБТК+ общността в детски филми, след като получи остри критики.

Рапърът привлече вниманието на медиите, когато в подкаста „It’s Giving“ разказа как завел внука си да гледа филма „Светлинна година“ от 2022 г., част от вселената на „Играта на играчките“. Филмът беше забранен в 14 държави заради сцена с целувка между две жени.

„Не съм дошъл за тези неща. Просто дойдох да гледам проклетия филм“, обясни Снуп .

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Снуп Дог нахлу в парти бус на непознат (ВИДЕО)

Звездата сподели, че внукът му го е попитал как две жени могат да имат бебе, но той не е могъл да отговори.

Той продължи: „Страх ме е да ходя на кино. Хвърляте ме в средата на неща, за които нямам отговор… Това конкретно ме хвърли в ступор".

Снуп Дог повтори убеждението си, че ЛГБТК+ теми не трябва да се включват в детски филми. „Трябва ли да показваме това на тази възраст?“, каза той. „Те ще задават въпроси. Аз нямам отговор.“

След тези думи Снуп получи критики, на които отговори с думите: „Моя грешка“.

Снуп Дог бесен заради ЛГБТ+ сцени в детски филм!

Той остави коментара под публикация в Instagram, споделена от Hollywood Unlocked, където водещите обсъждат музикалните клипове на Снуп, в които се виждат целуващи се жени. „Защо показването на лесбийско поведение в музикалните ти клипове е подходящо, а се страхуваш да отговориш на въпросите на внуците си?“, попита водещата Ts Madison.

„Просто бях хванат неподготвен и нямах отговор за внуците си“, написа Снуп. „Всичките ми приятели хомосексуалисти знаят какво става, обаждаха ми се с любов. Моя грешка, че не знаех отговорите за 6-годишно дете. Научете ме как да се уча. Не съм перфектен", казва рапърът.