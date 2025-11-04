А ктрисата Нина Добрев разгорещи страстите в социалните мрежи.

Холивудската красавица с български корени изтипоса бюста си на показ в Инстаграм.

Поводът – да покаже уж временната си татуировка от Хелоуин.

За деня на Вси Светии звездата от тийн сагата „Дневниците на вампира“ се маскира като булката на Чъки и се появи с татуировка с името на зловещата кукла на гърдата си.

„Ден 3, в който татуировката не се маха, независимо колко пъти се къпя. Приемат се идеи за премахването й. Или просто да приема новата действителност?“, написа към кадъра брюнетката.

Впечатление прави, че откакто се раздели с годеника си Шон Уайт, Добрев е по-разкрепостена.