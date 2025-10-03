К ийт Ърбан предизвика слухове, че има връзка с новата си 25-годишна китаристка, след като се обърна към нея по време на концерт и изпя „роден съм да те обичам“. Видеото, записано през април, е публикувано дни след като съпругата му, 58-годишната Никол Кидман , подаде молба за развод на 30 септември, пише Radar Online.

ГОЛЯМ МЪЖ: Кийт Ърбан отмъква милиони от развода с Никол Кидман!

57-годишният кънтри певец предизвика спорове, като промени текста на песента си „The Fighter“ , за да включи името на китаристката си Маги Бо, въпреки че е написана за Кидман.

😳 Keith Urban points at Maggie Baugh onstage during 'Love You' lyric change...



Exclusive video ⬇️ https://t.co/b2Nw1m2xBf pic.twitter.com/00HX62ykTY — TMZ (@TMZ) October 2, 2025

Новият кадър от концерт в Mandalay Bay в Лас Вегас през пролетта отново показва двойката да изпълнява песента. Той промяни текста, като изпя „Маги, ще бъда твоят боец. Когато се опитват да те нападнат, Маги, аз ще бъда твоят китарист“.

ПРИКАЗКАТА СВЪРШИ! Никол Кидман и Кийт Ърбан се разделиха

Бо публикува кадрите на страницата си в Instagram с надпис „Той наистина ли каза това?“. Три дни по-късно Кидман подаде молба за развод.