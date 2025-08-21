С лед като светът на киното за възрастни потъна в скръб заради смъртта на прочутата порнозвездата Кайли Пейдж, която почина от предполагаемо предозиране преди близо 2 месеца, чак сега става ясно какво точно се е случило.
Porn’s tragic curse: Kylie Page is seventh X-rated star to die of drug-related causes in last three years https://t.co/GvBx64Fgaj pic.twitter.com/ih4A9ku2yo— New York Post (@nypost) July 19, 2025
Според медицинския експерт на окръг Лос Анджелис, мисис Пейдж - с истинско име Кайли Пайлант - е починала от случайно предозиране, причинено от ефектите на фентанил и кокаин.
Кайли бе открита мъртва дома си в края на юни.
Porn star Kylie Page celebrated sobriety milestone days before dying of overdose https://t.co/ywz0K0KyDY pic.twitter.com/aoE6n5WP1f— New York Post (@nypost) July 7, 2025
В доклада от разследването се посочва и датата на смъртта на Кайли - 25 юни в дома си в Холивуд, а е открита в началото на, след като загрижен приятел е помолил полицията да направи проверка какво става с порнозвездата.
Adult film star Kylie Page was found dëad in Los Angeles at the age of 28. pic.twitter.com/6mJnUXwmPU— YabaLeftOnline (@yabaleftonline) June 30, 2025
Тогава в дома ѝ са открити са открити принадлежности за употреба на наркотици и фентанил, така че съмнения за вероятната причината за смъртта ѝ се прокрадват още през юли - пресвръхдоза.
Adult film star Kylie Page was found dead in Los Angeles at the age of 28.— No Jumper (@nojumper) June 29, 2025
The cause of death is under investigation. 🕊️ pic.twitter.com/qTKl9NjlKo
След излизането на доклада за причините за смъртта на Кайли и потврърждаването на първоначалните предположения за наркотици, мъката на приятелите и близките ѝ отново се разгаря и те се прощават с нея за втори път с трогателни думи:
„Светлина да ѝ е, където и да е отишла! Та тя бе само на 28 години!".
*Източник: TMZ