С лед като светът на киното за възрастни потъна в скръб заради смъртта на прочутата порнозвездата Кайли Пейдж, която почина от предполагаемо предозиране преди близо 2 месеца, чак сега става ясно какво точно се е случило.

Според медицинския експерт на окръг Лос Анджелис, мисис Пейдж - с истинско име Кайли Пайлант - е починала от случайно предозиране, причинено от ефектите на фентанил и кокаин.

Кайли бе открита мъртва дома си в края на юни.

В доклада от разследването се посочва и датата на смъртта на Кайли - 25 юни в дома си в Холивуд, а е открита в началото на, след като загрижен приятел е помолил полицията да направи проверка какво става с порнозвездата.

Тогава в дома ѝ са открити  са открити принадлежности за употреба на наркотици и фентанил, така че съмнения за вероятната причината за смъртта ѝ се прокрадват още през юли - пресвръхдоза.

След излизането на доклада за причините за смъртта на Кайли и потврърждаването на първоначалните предположения за наркотици, мъката на приятелите и близките ѝ отново се разгаря и те се прощават с нея за втори път с трогателни думи: 

„Светлина да ѝ е, където и да е отишла! Та тя бе само на 28 години!".

*Източник: TMZ

