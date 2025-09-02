Н ай-добрата ѝ приятелка я уби в навечерието на 24-ия ѝ рожден ден. Шокиращата житейска история на латино звездата, обожавана от света, потресе феновете ѝ, а друга звезда - Дженифър Лопес, е драматично вплетена в трагедията.

Точно преди 30 години светът загуби Селена Кинтанила Перес, американско-мексиканската певица, наричана „Мексиканската Мадона“.

На 18-годишна възраст Селена издава дебютния си албум „Selena“, който я отвежда до големи висоти. След това тя записва още няколко албума и вече на 23 години е звезда, за която светът говори . 

Селена

Селена
X/People

Въпреки че показваше впечатляващ певчески талант, кариерата ѝ не се ограничаваше само с музика. Тя започва да се занимава с моделство , дизайн на дрехи и отваря няколко бутика със собствена линия.

В личен план животът ѝ също процъфтявал. През 1992 г. тя се омъжва за китариста Крис Перес, член на нейната група.

Всичко изглеждаше перфектно, докато на сцената не се появи Йоланда Салдивар, „приятелка“, която Селена нае за управител на един от бутиците си. И започнаха проблемите. 

Служителите предупредили Селена и баща ѝ Ейбрахам, че Йоланда е проблемна, но Селена сляпо ѝ се доверила и я повишила. Йоланда скоро станала президент на фен клуба на Селена.

През 1995 г. фенове се оплакали на бащата на Селена, че не са получили това, за което са платили в клуба.

Ейбрахам разследвал ситуацията и открил, че Йоланда краде от дъщеря му. Едва тогава Селена повярвала на предупрежденията и се изправила срещу Йоланда.

Спорът се превръща в трагедия, когато Селена напуска стаята на мотел, където се провеждала срещата.

Йоланда изважда пистолет от чантата си и я застрелва в гръб.

Селена успява да стигне до рецепцията и да съобщи какво ѝ се е случило, но въпреки бързото пристигане на екипа на Спешна помощ в Корпус Кристи, певицата не оцелява след операцията, умирайки час и половина след като Йоланда я застрелва.

Само няколко месеца по-късно, на 15 октомври 1995 г., Йоланда Салдивар е осъдена за убийство.

Убийцата Йоланда след 30 години, прекарани в затвора за убийство

убийцата
Х

Тя и нейният адвокат твърдят, че всичко е било инцидент и че тя е възнамерявала да се самоубие, а не да убие. Убийцата "приятелка" излежава присъда в затвор в Тексас през последните 30 години.

Посмъртно, Селена все още е вдъхновение, животът ѝ е заснет в сериал по Netflix през 2020 г., в който е изиграна от Крисчън Сератос (известен с „Живите мъртви“). Преди това, през 1997 г., е направен филм за Селена, в който Дженифър Лопес играе главната роля.

*Източник: glossy.espreso, People 

Росица Лаханова
