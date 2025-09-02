Н ай-добрата ѝ приятелка я уби в навечерието на 24-ия ѝ рожден ден. Шокиращата житейска история на латино звездата, обожавана от света, потресе феновете ѝ, а друга звезда - Дженифър Лопес, е драматично вплетена в трагедията.

Точно преди 30 години светът загуби Селена Кинтанила Перес, американско-мексиканската певица, наричана „Мексиканската Мадона“.

На 18-годишна възраст Селена издава дебютния си албум „Selena“, който я отвежда до големи висоти. След това тя записва още няколко албума и вече на 23 години е звезда, за която светът говори .

Селена

Въпреки че показваше впечатляващ певчески талант, кариерата ѝ не се ограничаваше само с музика. Тя започва да се занимава с моделство , дизайн на дрехи и отваря няколко бутика със собствена линия.

В личен план животът ѝ също процъфтявал. През 1992 г. тя се омъжва за китариста Крис Перес, член на нейната група.

Selena Quintanilla-Pérez wasn’t just a singer—she was Texas history in motion, a bright star whose voice, smile, and spirit still shine decades after her passing. Born on April 16, 1971, in Lake Jackson, Texas, Selena grew up in a modest family that was rich in love and music.… pic.twitter.com/k0Um2V4Rse — Every Bit Texas (@EveryBitTexas) August 28, 2025

Всичко изглеждаше перфектно, докато на сцената не се появи Йоланда Салдивар, „приятелка“, която Селена нае за управител на един от бутиците си. И започнаха проблемите.

Служителите предупредили Селена и баща ѝ Ейбрахам, че Йоланда е проблемна, но Селена сляпо ѝ се доверила и я повишила. Йоланда скоро станала президент на фен клуба на Селена.

През 1995 г. фенове се оплакали на бащата на Селена, че не са получили това, за което са платили в клуба.

Ейбрахам разследвал ситуацията и открил, че Йоланда краде от дъщеря му. Едва тогава Селена повярвала на предупрежденията и се изправила срещу Йоланда.

Спорът се превръща в трагедия, когато Селена напуска стаята на мотел, където се провеждала срещата.

Йоланда изважда пистолет от чантата си и я застрелва в гръб.

Селена успява да стигне до рецепцията и да съобщи какво ѝ се е случило, но въпреки бързото пристигане на екипа на Спешна помощ в Корпус Кристи, певицата не оцелява след операцията, умирайки час и половина след като Йоланда я застрелва.

Само няколко месеца по-късно, на 15 октомври 1995 г., Йоланда Салдивар е осъдена за убийство.

Убийцата Йоланда след 30 години, прекарани в затвора за убийство

Тя и нейният адвокат твърдят, че всичко е било инцидент и че тя е възнамерявала да се самоубие, а не да убие. Убийцата "приятелка" излежава присъда в затвор в Тексас през последните 30 години.

Handled that with class and then went and made history.



Gregory Nava's SELENA (1997), based on the life of "Queen of Tejano Music" Selena Quintanilla-Pérez and starring Jennifer Lopez, Edward James Olmos, Jon Seda and Constance Marie. pic.twitter.com/fozfwZM4VC — The Academy (@TheAcademy) July 24, 2025

Посмъртно, Селена все още е вдъхновение, животът ѝ е заснет в сериал по Netflix през 2020 г., в който е изиграна от Крисчън Сератос (известен с „Живите мъртви“). Преди това, през 1997 г., е направен филм за Селена, в който Дженифър Лопес играе главната роля.

29 years ago today, we lost Selena Quintanilla at 23.



RIP "Queen of Tejano” 🕊️🙏🏽💔



pic.twitter.com/vzx6rthnEF — BUILD MORE HOUSING! (@Dartagan_Llore) March 31, 2024

*Източник: glossy.espreso, People

Росица Лаханова