А ктьорът Том Холанд е бил откаран по спешност в болница, след като каскада на снимачната площадка на „Спайдърмен: Чисто нов ден“ се е объркала ужасно в петък.

29-годишният британски актьор е получил травма на главата си след падане на снимачната площадка в Leavesden Studios в Уотфорд. Снимките на филма на Marvel на стойност 150 милиона паунда, който е четвъртият Спайдърмен на звездата, бяха преустановени, тъй като звездата беше откарана в болница с линейка и лекувана за сътресение на мозъка.

Съобщава се обаче, че Том си е тръгнал рано, след като се е почувствал зле. Говорител на службата за бърза помощ в Източна Англия заяви пред The ​​Sun : „Бяхме повикани в 10:30 ч. в петък, за да се погрижим за пациент, получил нараняване в Leavesden Studios в Уотфорд. На мястото на инцидента е изпратена линейка, а пациентът е транспортиран до болница за по-нататъшни грижи“.

По-рано тази година беше разкрито, че „Спайдърмен 4“ е бил отложен за 31 юли 2026 г., но сега това може да се промени отново поради инцидента.

В момента Том има невероятно натоварен график, тъй като той и годеницата му Зендая участват и в „Одисея“, адаптацията на Кристофър Нолан по епоса на Омир.