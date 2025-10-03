Б ританският актьор Тим Къри, най-известен с ролята си във „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“, обяви, че вече е прикован към инвалидна количка след инсулт, според The ​​Hollywood Reporter.

Актьорът призна, че здравният проблем е от 2012 г. насам. Тогава актоьрът отишъл на масаж и не е имало признаци на проблем. Тогава масажистът вдигнал тревога и настоял да се извика линейка. Къри отхвърлил това като „глупаво“, но пристигналите лекари обяснили сериозността на случващото се. 79-годишният мъж все още не може да ходи самостоятелно. „Все още не мога да ходя; прикован съм към тази инвалидна количка. Много е ограничаващо“, каза Къри.

Happy Birthday to Tim Curry ~ April 19th 1946🎂 pic.twitter.com/56vG1JpniW — 🍂🎃Jeanne Loves Horror🎃🍂 (@1carolinagirl) April 19, 2024

Тим Къри е известен с ролите си в „Сам вкъщи 2: Изгубен в Ню Йорк“, „Шоуто на ужасите“ и „То“.

